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Kanser hastası İtalyan yolcu havalimanında öldü

Ülkesine dönmek üzere bulunduğu Atatürk Havalimanı'nda rahatsızlanan kanser hastası İtalyan yolcu, hayatını kaybetti.

AA | 16.03.2019 - 17:32..
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Tedavi olmak için gittiği Filipinler'in başkenti Manila'dan sabah saatlerinde tarifeli uçakla İstanbul'a gelen 48 yaşındaki Fabio Trombini, öğleden sonra İtalya'nın Bologna kentine gidecek uçağının sefer saatini Dış Hatlar Terminali Arındırılmış Salon'da beklemeye başladı.

Kanser hastası İtalyan yolcu havalimanında öldü

OTURDUĞU YERDE HAYATINI KAYBETTİ

Yolculara tekerlekli sandalye hizmeti veren şirkete ait bölümde duran İtalyan yolcu, öğle saatlerinde bir anda rahatsızlandı. Durumu gören görevliler, sağlık ekiplerini çağırdı. Sağlık ekibi tarafından müdahale edilen Trombini'nin tekerlekli sandalye üzerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen polis ekipleri, İtalyan yolcunun cenazesinin bulunduğu bölümü panellerle kapattırdı.

BAŞKONSOLOSLUĞA HABER VERİLDİ

Tekerlekli sandalyeden alınarak, ceset torbasına konulan Trombini'nin cenazesi, yapılan işlemlerin ardından apronda bekletilen araçla kargo terminalinde bulunan morga götürüldü. Vefat eden yolcunun tüm eşyaları, yer hizmetleri şirketi personeli tarafından tutanakla polislere teslim edildi. İtalyan'ın İstanbul'daki başkonsolosluğu görevlilerine haber verildiği, Trombini'nin cenazesinin işlemlerin tamamlanmasının ardından Bologna'ya gönderileceği bildirildi.

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