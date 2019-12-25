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Kanser tedavisinde yeni buluş

Bilim insanları düzinelerce kanserde belirli genleri hedefleyebilecek yeni ilaçlar geliştirme yoluna önemli bir adım attı.

Haber Merkezi | 25.12.2019 - 01:22..
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Bilim insanları, gen düzenleme teknolojisini kullanarak, kanser hücrelerinin hayatta kalmak için ihtiyaç duydukları belirli genleri teker teker kapatarak belirlediler. Bu da bu genlerin yeni nesil ilaçlarla hedeflenebileceği anlamına geliyor.

25 FARKLI KANSER TÜRÜ ARAŞTIRILDI

Independent Türkçe'nin haberine göre; dünyanın önde gelen genom araştırma merkezi Wellcome Sanger Enstitüsü'yle Harvard Üniversitesi ve Massachusetts Institute of Technology'nin (MIT) Broad Enstitüsü'nden ekipler tarafından yapılan çalışma, 25 farklı türden kanserli hastada gelişen 725 ayrı kanser hücresi dizisinde testler gerçekleştirdi.

İki kurum daha sonra sonuçları karşılaştırdı ve deneylerin eşleştiğini buldu. İki kurumun veritabanları, şimdiye kadar tamamlanmış olan kanser hücresi dizilerinin en büyük genetik ekranını oluşturmak için entegre edilebilir.

Kanser tedavisinde yeni buluş

YENİ KANSER İLAÇLARI İÇİN ÖNEMLİ BİR GELİŞME

Nature Communications'da yayınlanan araştırmada, bu birleşik veri kümesinin yeni kanser ilaçlarının keşfini ve gelişimini hızlandırmaya yardımcı olacağı belirtildi.

MIT ve Harvard Broad Enstitüsü'nden Aviad Şerniyak şu ifadeleri kullandı:

"Bu kendi alanında ilk analiz ve tüm kanser araştırma topluluğu için gerçekten önemli. Sadece iki veri kümesinde ortak ve spesifik bağımlılıkları yeniden üretmekle kalmadık, aynı zamanda bir veri kümesinde bulunan gen bağımlılığı biyobelirteçlerini aldık ve diğerinde iyileştirdik. Tarafsız ve titiz araştırmamız, yaklaşımın ve belirlenen ilaç hedeflerinin doğruluğunu kanıtlıyor."

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