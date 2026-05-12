Kanserle mücadele ediyordu! ‘Sihirli Annem’in ‘Perihan Teyze’si Gül Onat'ın son sağlık durumu

"Sihirli Annem"de Perihan Peri karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Gül Onat Duman, geçtiğimiz aylarda pankreas kanseriyle mücadele ettiğini duyurmuştu.

Sağlık durumu merak konusu olan usta oyuncunun tedavi süreci devam ediyor. Ünlü oyuncu Gül Onat, dün kişisel hesabından sağlık durumuyla ilgili yeni gelişmeyi açıkladı.

Pankreas kanseriyle mücadele eden ünlü oyuncu, üç ameliyat geçirdiğini duyurdu.

SON DURUMU BİLGİSİ

Hastaneden paylaşım yapan Gül Onat, "Canım sevenlerim, dostlarım, arkadaşlarım… Böyle hastanelerden bilgi vermek beni çok sıkıyor aslında ama oğlum çok ısrar etti, 'sevenlerine haber ver' dedi." diye konuştu.

"Ayrıca Onat, "Çocuklar ameliyatlar kraliçesi oldum. Bir haftada üç ameliyat geçirdim. Hayat böyle bir şey… Ne yapacaksınız? Tüm dostlarıma sağlık diliyorum ve dualarınızı bekliyorum." ifadelerini kullandı.