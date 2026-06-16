Kanserle savaşıyor! Şarkıcı Cansever'in hastanedeki görüntüsü endişelendirdi

Bir dönemin popüler şarkıcılarından Cansever, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada sağlık durumu hakkında korkutan haberi vermişti. Lösemi ile mücadele eden şarkıcı için aranan dönor bulundu. Geçtiğimiz günlerde ilik nakli olan Cansever'den yeni paylaşım geldi.

SOSYAL MEDYADAN BİLGİ VERİYOR

Sevenlerinin merakı üzerinden sosyal medya hesabından son halini paylaşan Cansever, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Rutin kontroller için hastaneye giden Cansever, son paylaşımı gündem oldu. Sanatçının görüntüsü sevenlerini endişelendirirken tahlillerin sadece rutin olarak yapıldığını belirtti.