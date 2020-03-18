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Kapalı olması gereken kahvehaneye polis baskını

Esenyurt'ta koronavirüs önlemleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehanede bulunanlar, polisin baskınıyla şaşkınlık yaşadı.

DHA | 18.03.2020 - 16:47..
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İstanbul Esenyurt'ta, İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs önlemleri çerçevesinde yayınlanan  genelgesine uymayan ve kapalı olması gerektiği halde açık bulunan  bazı işletmeler, polis tarafından uyarıldı.

OKEY OYNARKEN YAKALANDILAR

Polis ekipleri , ilçe genelindeki iş yerlerini denetleyerek, genelgeye uygun hareket edip etmediklerini kontrol etti.

Bir kahvehaneye giren polis, çok sayıda kişiyi okey oynarken yakaladı.

Esenyurt'ta kapalı olması gereken kahvehanede okey oynarken yakalandılar -1

"SALGINDAN HABERİM YOK"

Polis, buradakileri uyarırken bir kişi, salgından haberinin olmadığını söyledi.

Esenyurt'ta kapalı olması gereken kahvehanede okey oynarken yakalandılar -2

"ÖNLEMLERİMİZİ ALIYORUZ"

Genelgeye uyarak işletmesini kapatan bir kafenin yöneticisi Emrah Örtülü ise, "Dünyayı etkileyen bu virüs vakası bizleri de etkilemiş durumda.  Biz önceden önlemimiz aldık, ancak devletimizin verdiği karar doğrultusunda bizde  işletmemizi kapattık. Süreç neyi getirecek tam olarak kestiremiyoruz.  Burada 40'a yakın çalışan personelimiz vardı. Hepsini zorunlu izne çıkardık. Sektör olarak daha da çok etkileneceğiz gibi gözüküyor. Bundan sonrasını göreceğiz. Her türlü önlemimizi alıyoruz. Bireysel olarak da alıyoruz." diye konuştu.

Esenyurt'ta kapalı olması gereken kahvehanede okey oynarken yakalandılar -3

Esenyurt'ta kapalı olması gereken kahvehanede okey oynarken yakalandılar -4

Esenyurt'ta kapalı olması gereken kahvehanede okey oynarken yakalandılar -5

Esenyurt'ta kapalı olması gereken kahvehanede okey oynarken yakalandılar -6

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