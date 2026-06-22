'Kapalılar imha edilsin' diyen kadının gözaltından ilk görüntüsü geldi

Hatice Öncel isimli bir kadın, sosyal medya hesabından herkesin tepkisini çeken skandal bir paylaşıma imza attı.

Hatice Öncel, kızını sınava götürdüğünü belirterek metroda yaşadığı bir tartışmayı anlattı.

Metrodan inerken bazı kişilerle sorun yaşadığını öne süren Öncel, daha sonra başörtülü kadınlara yönelik ağır ifadeler kullandı.

"KAPALI KADINLAR İMHA EDİLSİN"

Metroya biniş anına ilişkin eleştirilerde bulunan kadın, "Her tarafından cahillik akıyor" dedikten sonra işi daha da ileri götürüp, "Mümkünse bütün kapalılar kapatılsın, imha edilsin." ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlattı.

GÖZALTINA ALINDI

“Kapalılar imha edilsin” şeklinde paylaşım yapan Hatice Öncel’in, gözaltına alındıktan sonraki ilk görüntüsü ortaya çıktı.

İFADESİNDE ÖZÜR DİLEDİ

“Tarafıma soruşturma açılmasından dolayı çok ama çok üzgünüm. Yanlış anlaşıldığımı düşündüğüm için suçlamayı kabul etmiyorum. Bu konuya dahil olan herkesten yine yanlış anlaşıldığım için özür diyorum.”