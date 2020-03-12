taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.2329
Euro
7.0505
Altın
1643.01
Borsa
98246.2
Gram Altın
328.785
Bitcoin
45771.4

Kapan-7'de 17 mağara imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, yurt içinde terör örgütlerine karşı kararlı mücadelesine devam ediyor.

AA | 12.03.2020 - 10:53..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla dün başlatılan Kapan-7 Garisa Operasyonu"nu sürüyor.

Siirt kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen "Kapan-7 Garisa Operasyonu"nda tespit edilen 17 mağara, barınak ve sığınak ile 2 el yapımı patlayıcı düzeneği imha edildi.

İHA'LARDAN DESTEK

480 personelden oluşan 46 operasyonel tim ile Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit ve İmha Timi (METİ) ile Patlayıcı Madde İmha Timi'nin (PAMİT) de görev aldığı operasyonda erzak tespit köpeği ve 2 mayın arama köpeği de bulunuyor.

Kapan-7'de 17 mağara imha edildi

Drone ve insansız hava araçlarıyla (İHA) da havadan destek sağlanan operasyonda teröristlerce kullanılan 17 mağara, barınak ve sığınak ile araziye tuzaklanan 2 el yapımı patlayıcı tespit edildi.

MAĞARALAR KULLANILAMAZ HALE GETİRİLDİ

Alınan güvenlik önlemlerinin ardından mağara, barınak ve sığınaklar uzman ekiplerce kullanılamaz hale getirildi, el yapımı patlayıcılar da imha edildi.

Operasyonda ayrıca el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler, teröristlere ait giysi ve ayakkabı ile yaşam malzemesi ve mühimmat ele geçirildi.

Kapan-7'de 17 mağara imha edildi

Kapan-7'de 17 mağara imha edildi

Kapan-7'de 17 mağara imha edildi

İlginizi Çekebilir
TSK'dan koronavirüs önlemi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, askerlerin belli bir süre hafta sonu izne çıkmayacağını açıkladı.
Hulusi Akar: Mutabakat sağladık
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ASELSAN ziyareti sonrası, "(İdlib'deki ateşkes) Rus askeri heyetiyle görüşmeler devam ediyor. Büyük oranda mutabakat sağladık" dedi.
Fırsatçılar, ürünlere dudak uçuklatan zamlar yapıyor
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle oluşan panik havasından yararlanmak isteyen satıcılar, ürünlere astronomik oranda zamlar yaparak halkın çaresizliğinden yararlanmak için harekete geçti.
Ara tatilin erkene alınması gündemde
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılacak toplantının ardından okullarla ilgili kararı verilebileceğini söyledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İstanbul'daki kolonya stokları tükenmek üzere
İstanbul'daki kolonya stokları tükenmek üzere
364
İtalya'da tüm ticari faaliyetler durduruldu
İtalya'da tüm ticari faaliyetler durduruldu
52
ABD Avrupa'dan seyahatleri askıya aldı
ABD Avrupa'dan seyahatleri askıya aldı
67
Fırsatçılar, ürünlere dudak uçuklatan zamlar yapıyor
Fırsatçılar, ürünlere dudak uçuklatan zamlar yapıyor
240
Tom Hanks ve eşi koronavirüse yakalandı
Tom Hanks ve eşi koronavirüse yakalandı
61
Ara tatilin erkene alınması gündemde
Ara tatilin erkene alınması gündemde
35
Defne Samyeli: Sabah sirkeli su içerim
Defne Samyeli: Sabah sirkeli su içerim
71
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir