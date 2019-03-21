Van'daki Kapıköy Gümrük Kapısı açıldı.

Nevruz öncesi İranlı turistlerin Türkiye'ye geçişini kolaylaştıracak olan kapı ile ayrıca İran ile en uzun sınır hattına sahip Van'da ticaretin daha da geliştirilmesi sağlanacak.

2 MİLYON KİŞİ GEÇTİ

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye-İran kara hudut kapılarından geçen yıl yaklaşık 2 milyon kişinin geçtiğini söyledi. Pekcan. "Bu rakamlar modernizasyonu tamamlanan Kapıköy Gümrük Kapısı ile daha da artacak." dedi.

GÜMRÜK İŞLERİ KOLAYLAŞACAK

Türkiye'nin hudut komşusu İran ile dostane ilişkilerinin her alanda devam ettirildiğini ve kara hudut kapılarının modernizasyonuna son dönemde hız verdiklerini vurgulayan Pekcan, "Esendere Gümrük Kapısı'nın modernizasyonunu 2017'de tamamladık. Bugün Kapıköy Gümrük Kapısı'nı açıyoruz. En kısa sürede Gürbulak Gümrük Kapısı'nda da modernizasyon sürecine başlayıp, projeyi nihayete erdireceğiz. Her 3 hudut kapımızda da modernizasyon sürecini başarılı şekilde tamamlayarak, gümrük işlemlerimizi daha güvenli, kolay ve ucuz olarak yürüteceğiz." ifadelerini kullandı.

BÖLGEDE OLUMLU GELİŞMELER

İran ile yapacakları ortak projelerle iş birliği mekanizmalarını daha da geliştirerek bölgedeki istikrarı sağlamlaştırmayı amaçladıklarını belirten Pekcan, iki ülke arasında gümrük ve ticaret konularındaki iş birliğinin tüm bölge için olumlu sonuçlar vereceğini dile getirdi.

GELECEĞİN 'İPEK YOLU'

Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan Kapıköy Gümrük Kapısı'nın, geleceğin "ipek yolu" olarak kabul edilen Çin-Avrupa Ticaret ve Transit Koridoru'nun üzerinde yer aldığına işaret eden Pekcan, burasının modernizasyonunun güzergahın gelişimi yönünde önemli bir adım olduğunu dile getirdi.

İran İslam Cumhuriyeti'nin Hoy Valisi Mohammed Abedi de İran ile Türkiye sınır kapılarının dostluk ve yardımlaşmaya hizmet ettiğini belirtti.

70 DÖNÜME KADAR GENİŞLETİLDİ

Kapıköy Gümrük Kapısı Kapıköy Hudut Kapısı'nın modernizasyon projesiyle gümrük sahasına 100 milyon liralık yatırım yapıldı. Ticaret erbabına daha iyi hizmet verebilmek amacıyla gümrük sahası 18 dönümden 70 dönüme genişletildi.

Yaklaşık 14 bin metrekare kapalı alana sahip yeni gümrük tesislerinde, idari ve ticari binalar, arama hangarı, kaçak eşya ambarı, teknik bina, 3 giriş, 3 çıkış olmak üzere toplam 6 muayene peronu, yaya yolu ve yolcu salonları inşa edildi ve hizmete açıldı.