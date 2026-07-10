Kapıkule'de 1,15 ton uyuşturucu ele geçirildi

Türkiye'nin en yoğun sınır kapılarından biri olan Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonları, kaçakçılıkla mücadelede önemli bir başarı daha ortaya koydu.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, gelişmiş risk analiz sistemleri ve teknolojik tarama cihazlarıyla şüpheli görülen iki tırda yaptıkları aramalarda toplam 1 tonun üzerinde uyuşturucu madde ele geçirdi.

İLK OPERASYONDA 526 KİLOGRAM UYUŞTURUCU BULUNDU

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ilk operasyonda Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Sahası'na gelen bir tır, risk kriterleri doğrultusunda X-ray tarama sistemine yönlendirildi.

Tarama sırasında araçta şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine Gümrükler Muhafaza ekipleri tarafından detaylı arama gerçekleştirildi.

Yapılan kontrollerde, 450 paket içerisinde toplam 526 kilogram 327 gram ağırlığında, esrar olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

İKİNCİ TIRDA 626 KİLOGRAM DAHA ELE GEÇİRİLDİ

Aynı kapsamda gerçekleştirilen ikinci operasyonda ise Türkiye'ye giriş yapmak isteyen başka bir tır riskli görülerek detaylı incelemeye alındı.

Ekiplerin araçta yaptığı aramada, 530 paket içerisinde toplam 626 kilogram 944 gram uyuşturucu madde bulundu.

Böylece iki ayrı operasyonda ele geçirilen uyuşturucu miktarı 1 ton 153 kilogram 271 grama ulaştı.

ARAÇLARA DA EL KONULDU

Bakanlığın açıklamasında, operasyonlarda kullanılan iki tıra da el konulduğu belirtildi.

El konulan araçların toplam piyasa değerinin yaklaşık 6,5 milyon lira olduğu ifade edildi.

SORUŞTURMA EDİRNE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NCA YÜRÜTÜLÜYOR

Operasyonlara ilişkin adli sürecin Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürüldüğü bildirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin türü ve organizasyon bağlantılarının ortaya çıkarılmasına yönelik soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği kaydedildi.