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Kapıkule'de 2 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Kapıkule ve Dereköy Gümrük kapılarında gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda toplam 2 milyon 80 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

DHA | 07.03.2020 - 12:30..
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Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen ilk operasyonda riskli görülerek x-ray taramasından geçirilen, ardından narkotik dedektör köpeklerce aranan tırda uyuşturucu olduğu saptandı.

YÜKLERİN ARASINA GİZLEDİ

Yapılan aramada tırın yasal yüklerinin arasına gizlenmiş toplam 2 milyon 80 bin adet sentetik uyuşturucu hap ile 50,5 kilogram toz halde fenasetin cinsi uyuşturucu madde bulundu.

Kapıkule'de 2 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi

VALİZDEN ÇIKTI

Kapıkule Gümrük Sahası'nda gerçekleştirilen diğer operasyonda ise dedektör köpekler, şüpheli görülerek aranan başka bir tırın sürücü kabininde bulunan valizlere tepki verdi. Gümrük Muhafaza ekiplerince açılan valizlerin içinde 10 kilogram kokain cinsi uyuşturucu bulundu.

Kapıkule'de 2 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi

PİYASA DEĞERİ 70 MİLYON LİRA

Dereköy Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda ise şüphe görülen otomobil, x-ray taramasına alındı. Aracın bagaj bölümünde bulunan yedek lastikte şüpheli yoğunluk saptandı. Dedektör köpeklerin de tepki vermesi üzerine yerinden sökülerek açılan yedek lastik içinde 5 kilogram esrar ele geçirildi.

El konulan uyuşturucuların piyasa değerinin yaklaşık 70 milyon lira olduğu belirlendi.

Kapıkule'de 2 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi

YILBAŞINDAN BU YANA 4 TONA YAKIN UYUŞTURUCU BULUNDU

Bu operasyonlarla birlikte Trakya Gümrük Kapılarında yılbaşından bu yana ele geçirilen uyuşturucu miktarının yaklaşık 3 ton 750 kilograma ulaştığı bildirildi.

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