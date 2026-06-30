Kapıkule'de 6 pomeranian yavrusuna el konuldu

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısı’nda gerçekleştirdikleri denetimde canlı hayvan kaçakçılığı girişimini ortaya çıkardı.

Risk analizi çalışmalarıyla şüpheli bulunan bir araçta yapılan detaylı aramada, yüksek değerli 6 pomeranian cinsi köpek yavrusunun yasa dışı şekilde ülkeye sokulmaya çalışıldığı tespit edildi.

RİSK ANALİZİYLE DURDURULAN ARAÇ

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gümrükler Muhafaza ekipleri rutin denetimler ve risk analizi çalışmaları kapsamında Kapıkule Gümrük Kapısı’na gelen bir aracı şüpheli buldu.

X-ray taramasına sevk edilen araçta olağandışı yoğunluk tespit edilmesi üzerine ekipler harekete geçti. Bunun ardından Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince araç üzerinde ayrıntılı arama gerçekleştirildi.

6 POMERANIAN YAVRUSU YASA DIŞI TAŞINDI

Yapılan kontrollerde, araç içerisinde 6 pomeranian cinsi köpek yavrusu bulundu.

Piyasa değerinin yaklaşık 472 bin 680 lira olduğu belirlenen yavruların, mevzuata aykırı şekilde ülkeye sokulmaya çalışıldığı tespit edildi. Canlı hayvanların uygun beyan ve izin süreçleri olmadan taşındığı değerlendirildi.

HAYVANLARA EL KONULDU, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tespitlerin ardından köpek yavrularına el konularak koruma altına alındı.

Olayla ilgili Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi. Soruşturma kapsamında yasa dışı taşıma girişiminde bulunan kişi veya kişiler hakkında yasal işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

KAÇAKÇILIĞA KARŞI DENETİMLER SÜRÜYOR

Ticaret Bakanlığı yetkilileri, sınır kapılarında yürütülen risk analizine dayalı kontrollerle hem ticari kaçakçılığın hem de yasa dışı canlı hayvan ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiğini vurguladı.