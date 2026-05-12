Kapıkule'de şoförün ceketinden servet çıktı

Edirne’deki Kapıkule Sınır Kapısı’nın karşısında bulunan Bulgaristan’ın Kaptan Andreevo Sınır Kapısı’nda gerçekleştirilen gümrük kontrolü, dikkat çeken bir kaçakçılık girişimini ortaya çıkardı. Litvanya’dan Ürdün’e yük taşıdığı öğrenilen Türk vatandaşı tır sürücüsünün üzerinde yapılan aramada çok sayıda altın külçe, bilezik ve altın para bulundu.

Şüpheli hareketleri nedeniyle detaylı aramaya alınan sürücünün kıyafetlerinde gizlenmiş halde bulunan altınların toplam değerinin yaklaşık 113 bin euro olduğu bildirildi.

ŞÜPHELİ HAREKETLER GÜMRÜK EKİPLERİNİ HAREKETE GEÇİRDİ

Yabancı plakalı tırla sınır kapısına gelen sürücü M.B., taşıdığı yükle ilgili belgeleri gümrük görevlilerine teslim etti. Ancak sürücünün tavırlarından şüphelenen Bulgaristan gümrük ekipleri, detaylı kontrol yapılmasına karar verdi.

Gerçekleştirilen üst aramasında, sürücünün ceketinin iki ayrı cebine ustalıkla gizlenmiş altın külçeler, bilezikler ve altın paralar bulundu. Ele geçirilen ziynet eşyaları ve külçeler inceleme altına alındı.

1 KİLOYU AŞAN ALTIN ELE GEÇİRİLDİ

Uzman ekipler tarafından yapılan incelemede ele geçirilen altınların farklı ayarlarda olduğu belirlendi. Toplam ağırlığın 1 kilo 336 gramı geçtiği kaydedilirken, piyasa değerinin yaklaşık 113 bin euro olduğu açıklandı.

Yetkililer, olayın sınır kaçakçılığı kapsamında değerlendirildiğini ve soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğünü bildirdi.

PASAPORTUNA EL KONULDU

Kaçak altınlarla bağlantılı olarak gözaltına alınan Türk vatandaşı sürücünün daha sonra kefaletle serbest bırakıldığı öğrenildi. Bulgar makamlarının sürücü hakkında ülkeden çıkış yasağı uyguladığı, ayrıca pasaportuna geçici süreyle el konulduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.