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Kaplumbağasını bulanı 1000 lira ödüllendirecek

Muğla'nın Datça ilçesinde yaşayan Serpil Ulu, 7 yıl önce yaralı halde bulup sahiplendiği ve 10 gün önce kaybolan 'Uğur' isimli kaplumbağasını bulana 1000 TL ödül verecek.

DHA | 10.04.2019 - 10:28..
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Muğla Datça'da kafeterya işleten 2 çocuk annesi Serpil Ulu, 7 yıl önce Bursa'da yaşadığı dönemde evinin balkonu altında yaralı halde bir yavru kaplumbağa bulup, sahiplendi.  Ulu'nun 'Uğur' adını verdiği kaplumbağa 10 gün önce kayboldu.

İLANLAR ASTI, FOTOĞRAFLARINI BASTIRDI

Kaplumbağasını tüm aramalarına rağmen bulamayan Uslu; Datça sokaklarını, üzerinde Uğur'un fotoğrafı bulunan ilanlar ile donattı. Sosyal medya hesaplarında da kaplumbağasının fotoğraf ve görüntülerini paylaşan Uslu, "Onu görüp tanıyanların beni aramalarını bekliyorum. Çok üzülüyorum, Uğur'uma kavuşacağım günü dört gözle bekliyorum." notunu düştü.

Kaplumbağasını bulanı 1000 lira ödüllendirecek

"DIŞARIDA YAŞAMA ŞANSI YOK"

Kayıp kaplumbağasını bulana 1000 TL para ödülü vereceğini belirten Ulu, "Onun dışarıda yaşama şansı hiç yoktu. Yaklaşık iki yıldır buraya alışkın. 10 gün önce, sanırım bahçeden kod farkı nedeniyle düşmüş. Aşağıda görenler olmuş. O günden bu yana bütün aramalarımıza rağmen bulamadık." dedi.

Kaplumbağasını bulanı 1000 lira ödüllendirecek

TERS DÖNERSE DÜZELEMİYOR

"Yaklaşık 10-12 santimetre boyunda ve daha önce bir ameliyat geçirdi." diyen Ulu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sağlığına kavuşmasına rağmen, yüksekten düştüğü için kabuğu kavisli ve yuvarlak gelişmedi. Kabuğu hafif düz olduğu için doğal ortamda ters dönmesi durumunda, tekrar normal haline kesinlikle gelemez. İnsanlara, hayvanlara ve çocuklara çok alışık. Mahallemizdeki sokak köpeği 'Köpük' ile de çok iyi anlaşıyorlardı. İnsanlarla büyüdüğü için, doğal ortamda yaşama şansı neredeyse hiç yok."

Kaplumbağasını bulanı 1000 lira ödüllendirecek


"NEREDE OLURSA OLSUN GİDERİM"

7 yıldır birlikte yaşayıp, evladı gibi baktığı kaplumbağasını tekrar göreceği günü umutla beklediğini sözlerine ekleyen Ulu, "O benim üçüncü evladım gibiydi. O da bize alışmıştı. 'Uğur gel' diye seslendiğimde, hemen yanıma gelirdi. Hatta evde dolaşırken arkamdan geliyordu. Ne olur beni arasınlar. Nerede olursa olsun giderim." dedi.

Kaplumbağasını bulanı 1000 lira ödüllendirecek

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