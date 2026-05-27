Kar gibi işkembe temizliği! 5 dakikada kiri soyuluyor...

İşkembe, seveni de sevmeyeni de çok olan bir sakatat...

Çorbası, Türk mutfağında damaklarda iz bırakan bir lezzet olan işkembenin çok iyi temizlenmiş olması şart.

Kurban Bayramı ile birlikte, "işkembe temizleme yöntemleri" yeniden trendlerde.

İşkembeyi kolay ve hızlı bir şekilde temizlemek isteyenler için ipucu bulundu.

İşte, 5 dakikada kar gibi işkembe temizliği...

İŞKEMBE NASIL TEMİZLENİR

İşkembeyi bol soğuk suyla 5-6 kez iyice yıkayın. Bu aşama, kötü kokunun azalmasına yardımcı olurken temizliği de kolaylaştırıyor.

Ardından geniş bir tencerede su kaynatın ve içerisine 1 yemek kaşığı dolusu karbonat ekleyin.

Yıkanan işkembeyi kaynayan karbonatlı suyun içine alın ve yaklaşık 1-2 dakika bekletin.

Sıcak sudan çıkarılan işkembe, kesme tahtasının üzerine alınarak temizleniyor. Bu aşamada keskin olmayan bir bıçak ya da kaşık yardımıyla üzerindeki koyu renkli tabaka kolayca kazınabiliyor.

Karbonatlı sıcak su sayesinde kirli yüzeyin daha hızlı soyulduğu belirtiliyor.

Kazıma işlemi tamamlandıktan sonra işkembe birkaç kez daha soğuk suyla durulanıyor. Böylece hem kötü koku azalıyor hem de işkembe kar gibi beyaz ve temiz bir görünüme kavuşuyor.