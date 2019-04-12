Kar hapsinden kurtulan çobanın mutluluğu

Muş merkez Aşağı Yongalı Köyü'nde yaşayan 31 yaşındaki Memduh Demir, 10 yaşından beri ailesine ait hayvanların çobanlığını yapıyor.

EV HAPSİ BİTTİ

Her yıl nisan ayında doğayla iç içe yaşayan Demir, kasım ayı geldiğinde ise hayvanları ahıra, kendisini de köydeki eve kapatıyor. Zorlu kış günlerinin bitmesini iple çeken Memduh Demir, yaklaşık 5 ay sonra hayvanlarıyla birlike köy merasının yolunu tuttu.

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MUTLULUKTAN HAVALARA UÇTU

Akşam saatlerine kadar kalacağı merada yemek için yanına ekmek, peynir, yağ, yumurta ve çay alan Memduh Demir, çocuklar kadar şen olduğunu söyledi. Demir, "Ben çok sevinçliyim, biliyorum ki koyunlarım ve köpeklerim de doğaya çıkmanın sevincini yaşıyor. 5 ay kar altında adeta hapis hayatı yaşadım. Aylar sonra ilk defa hayvanları otlatmak için köyün merasına çıkıyorum." dedi.





GÜNÜNÜ HEP MERADA VE YAYLADA GEÇİRİYOR

Karların eridiği ve yeşillenen meranın keyfini çıkaran Memduh Demir, mutluluğunu türküler eşliğinde halay çekerek ifade etti. Demir, doğa ile iç içe olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu, 21 yıldan beri hayvanların çobanlığını yaparak gününü hep merada ve yaylada geçirdiğini söyledi.



