Kar, İstanbul'a uğradı gitti

Balkanlar'dan gelen soğuk hava Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da etkili olurken; okullar Tekirdağ il genelinde 2, Edirne'nin Keşan ve Uzunköprü ilçelerinde 1 gün tatil edildi.

Kar yağışının Trakya'da etkili olmasının ardından, İstanbullular da kar beklentisiyle heyecanlandı ancak hevesleri kursaklarında kaldı.

ETKİLİ OLMADI

Öğleden sonra İstanbul'un Beylikdüzü, Çatalca, Silivri gibi Trakya'ya yakın ilçelerinde kar yağışı etkili olurken; mega kentin diğer kısımında ise beklenen kar yağışı gerçekleşmedi.

BU GECE ETKİSİNİ KAYBEDECEK

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre; İstanbul'da bu gece yarısına kadar görülecek olan karla karışık yağmur ve kar, yarından itibaren yerini bulutlu havaya bırakacak.