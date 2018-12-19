Kar, İstanbul'a uğradı gitti

Balkanlar'dan gelen soğuk hava Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da etkili olurken; okullar Tekirdağ il genelinde 2, Edirne'nin Keşan ve Uzunköprü ilçelerinde 1 gün tatil edildi.
Kar yağışının Trakya'da etkili olmasının ardından, İstanbullular da kar beklentisiyle heyecanlandı ancak hevesleri kursaklarında kaldı.
ETKİLİ OLMADI
Öğleden sonra İstanbul'un Beylikdüzü, Çatalca, Silivri gibi Trakya'ya yakın ilçelerinde kar yağışı etkili olurken; mega kentin diğer kısımında ise beklenen kar yağışı gerçekleşmedi.
İstanbul Beylikdüzü'nden kar manzaraları
BU GECE ETKİSİNİ KAYBEDECEK
Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre; İstanbul'da bu gece yarısına kadar görülecek olan karla karışık yağmur ve kar, yarından itibaren yerini bulutlu havaya bırakacak.
İstanbul Beylikdüzü'nden kar manzaraları
İstanbul Beylikdüzü'nden kar manzaraları
İstanbul Beylikdüzü'nden kar manzaraları