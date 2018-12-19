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Kar, İstanbul'a uğradı gitti

İstanbul'da kar yağışı Beylikdüzü, Çatalca gibi bölgelerde etkili olurken, şehrin büyük kısmında ise aralıklarla ve hafif şekilde yağdı.

Haber Merkezi | 19.12.2018 - 17:05..
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Kar, İstanbul'a uğradı gitti

Balkanlar'dan gelen soğuk hava Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da etkili olurken; okullar Tekirdağ il genelinde 2, Edirne'nin Keşan ve Uzunköprü ilçelerinde 1 gün tatil edildi.

Kar yağışının Trakya'da etkili olmasının ardından, İstanbullular da kar beklentisiyle heyecanlandı ancak hevesleri kursaklarında kaldı.

ETKİLİ OLMADI

Öğleden sonra İstanbul'un Beylikdüzü, Çatalca, Silivri gibi Trakya'ya yakın ilçelerinde kar yağışı etkili olurken; mega kentin diğer kısımında ise beklenen kar yağışı gerçekleşmedi.

Kar, İstanbul'a uğradı gitti


İstanbul Beylikdüzü'nden kar manzaraları

BU GECE ETKİSİNİ KAYBEDECEK

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre; İstanbul'da bu gece yarısına kadar görülecek olan karla karışık yağmur ve kar, yarından itibaren yerini bulutlu havaya bırakacak.

Kar, İstanbul'a uğradı gitti


İstanbul Beylikdüzü'nden kar manzaraları

Kar, İstanbul'a uğradı gitti


İstanbul Beylikdüzü'nden kar manzaraları

Kar, İstanbul'a uğradı gitti


İstanbul Beylikdüzü'nden kar manzaraları

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