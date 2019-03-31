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Kar yağışı altında oy kullanmaya gittiler

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde seçmenler, sabah saatlerinde yeniden başlayan kar yağışı altında sandık başına gitti.

İHA | 31.03.2019 - 11:09..
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Karlıova bu kış, son 20 yılın en yoğun kar yağışını yaşadı. Seçmen, yerel seçimlerin yapıldığı güne de karla uyandı.

KARLI GÜNDE OY KULLANDILAR

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde kar yağışı,  sabah saatlerinde tekrar başladı. Yoğun olarak etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle ilçe, beyaza büründü. Vatandaşlar, sabah saat: 07.00 itibarıyla ilçe belediye başkanlarını seçmek için oy kullanmaya, kar yağışı altında gitti. İlçe merkezinde okullarda 16 sandık kurulurken, 4 bin 442 seçmenin yer aldığı öğrenildi.

Kar yağışı altında oy kullanmaya gittiler

BAZI BÖLGELERDE YOLLAR ULAŞIMA KAPANDI

Öte yandan, ilçenin Bağlıisa köyünde yer alan Çiçekli Mezrası’nın bulunduğu bölgede ise kar kalınlığının 3 metreyi bulduğu öğrenildi. Kar nedeniyle zaman zaman kuvvetli esen rüzgarın tipiye neden olması sonrası yol da kapandı. Durumun, belediye ve İl Özel İdare ekiplerine bildirilmesi üzerine bölgede çalışma yapıldı. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu kapanan mezra yolu ulaşıma açıldı.

Kar yağışı altında oy kullanmaya gittiler

KAR DEVAM EDECEK, ÇIĞA DİKKAT

Merkez ayrıca, sağanak yağışların yer yer kuvvetli olmasını beklendiği Adıyaman’nda sel ve su baskınlarına karşı, Bingöl ile Tunceli’nin yüksek noktalarında ise çığ riskine karşı duyarlı olunmasını istedi.

Kar yağışı altında oy kullanmaya gittiler

Kar yağışı altında oy kullanmaya gittiler

Kar yağışı altında oy kullanmaya gittiler

Kar yağışı altında oy kullanmaya gittiler

Kar yağışı altında oy kullanmaya gittiler

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