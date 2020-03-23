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Kara Kuvvetleri'ne 6 Kaplan STA teslim edildi

Savunma Sanayii Başkanlığı'nın projesi kapsamında, toplam 260 adet Kaplan ve Pars üretilecek.

DHA | 23.03.2020 - 12:29..
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Savunma Sanayii Başkanlığı'nca Silah Taşıyıcı Araçlar (STA) projesi kapsamında 6 adet 'Kaplan STA'nın, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildiği açıklandı.

"DURMADAN, YORULMADAN ÇALIŞACAĞIZ"

Savunma Sanayii Başkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Silah Taşıyıcı Araçlar (STA) projesinde ilk araçların tesliminin ardından, seri üretim dönemindeki teslimatlara da başlandı. 6 adet Kaplan STA, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi. Proje kapsamında FNSS savunma tarafından toplam 260 adet Kaplan ve Pars üretilecek." denildi.

Kara Kuvvetleri'ne 6 Kaplan STA teslim edildi

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ise, "Kahraman Mehmetçik'imizin sahada elini daha da güçlendirmek için durmadan yorulmadan çalışacağız. İstiklâl ve istikbalimiz için." dedi.

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