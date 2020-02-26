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Kara Ocak katliamının emrini veren Sovyet general öldü

Sovyetler Birliği’nin yıkılma döneminde, Sovyet ordusunun Azerbaycan’a girmesi emrini vererek 147 kişinin ölümüne neden olan Sovyetler Birliği eski Savunma Bakanı Dmitry Yazov, Moskova’da öldü.

İHA | 26.02.2020 - 11:23..
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Sovyetler Birliği’nin son dönemlerinde verdiği emirlerle ve darbe girişimiyle adından sıkça bahsettiren, Azerbaycan halkı tarafındansa 'katil’ olarak adlandırılan Sovyetler Birliği eski Savunma Bakanı Dmitry Yazov, 96 yaşında öldü.

"DERİN BİR ÜZÜNTÜ YAŞIYORUM"

Rusya Savunma Bakanlığı, Yazov’un Moskova’da öldüğünü açıklarken ölüm nedenini ise yaşlılığa bağlı hastalıklar olarak belirtti.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu taziye mesajında, “Kendime örnek aldığım bir kişiydi. Derin bir üzüntü yaşıyorum.” ifadelerine yer verdi.

'Kara Ocak' katliamının emrini veren Sovyet general öldü

Kara Ocak katliamının emrini veren Sovyet general öldü

AZERBAYCAN'A GİRİLME EMRİNİ VERMİŞTİ

Dimitri Yazov’un en unutulmaz emirlerinden biri, Sovyet ordularının Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye girmesi olmuştu. Sovyetler Birliği’nden ayrılarak bağımsızlık talep eden birliğe bağlı ülkelere katı tutumuyla hatırlanan Yazov, Ocak 1990’ın 19’unu 20’sine bağlayan gece Sovyet ordusunun Bakü’ye girmesi emrini verdi.

Kara Ocak katliamının emrini veren Sovyet general öldü

'KARA OCAK KATLİAMI'

Bakü’ye girilmesinin nedeni ise Karabağ’ın Ermenistan ile birleştirilmesi kararı ve Azerbaycan halkının buna tepki göstermesiydi. Emrin verildiği gece Bakü’de 147 sivil, Sovyet askerleri tarafından katledildi.

Azerbaycan halkı o geceyi ‘Kara Cumartesi’, ‘Kara Ocak’ ve ’20 Ocak faciası’ olarak adlandırıyor. Katliamın en bilinen adı ise ‘Yanvar katliamı’ oldu.

Kara Ocak katliamının emrini veren Sovyet general öldü

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