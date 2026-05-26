Kara yollarındaki yapım, bakım ve onarım çalışmaları

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, 30 Mayıs Cumartesi günü saat 24.00'e kadar Karayolları Genel Müdürlüğünce işletilen otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişler ücretsiz olacak.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

"PLANLARI YOL DURUMUNA GÖRE YAPIN"

Yetkililer, özellikle ücretsiz geçiş uygulamaları ve alternatif güzergahlar hakkında önceden bilgi edinilerek seyahat planlarının buna göre güncellenmesini tavsiye ediyor.

AYDIN-DENİZLİ OTOYOLU

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 7. kilometresinde Denizli-Aydın istikametinde üstyapı çalışması nedeniyle 8 Haziran'a kadar ulaşım sağ şeritten ve kontrollü olarak sağlanacak.

ANKARA-KIRIKKALE-DELİCE OTOYOLU

Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu çalışmaları sebebiyle 4-5. kilometrelerde ulaşım, yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

AFYONKARAHİSAR-UŞAK DEVLET YOLU

Afyonkarahisar-Uşak devlet yolunun Afyonkarahisar Otogar Kavşağı'nda ve Bingöl-Solhan yolunun 11-12. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleşiyor.

NURDAĞI-GAZİANTEP DEVLET YOLU

Nurdağı-Gaziantep devlet yolunda üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşıma diğer şeritten ve kontrollü izin veriliyor.

TOKAT-SİVAS YOLU

Tokat-Sivas yolunun 19-22. kilometrelerinde meydana gelen heyelan sebebiyle ulaşım, Tokat istikametinden iki yönlü devam ediyor.

MADEN-ERZURUM YOLU

Maden-Erzurum yolundaki Maden Aç Kapa Tüneli'nin, her iki yönündeki tüplerinde yapılan elektrik ve aydınlatma sistemi montaj çalışması dolayısıyla ulaşım tek şeritten ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

ANTALYA-ISPARTA YOLU

Antalya-Isparta yolunun 0-3. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

ESKİŞEHİR-KÜTAHYA DEVLET YOLU

Eskişehir-Kütahya devlet yolunun Sporkent Kavşağı'nda iyileştirme çalışmaları sebebiyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor.