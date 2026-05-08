Karabük'te ahşap evde yangın: Engelli kadını komşuları kurtardı

Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Değirmencik Köyü Merkez Mahalle’de, Hamdi Çelik’e ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı.

Yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı arazözler yönlendirildi.

Ekipler, yoğun alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına almak için uzun süre çalışma yürüttü.

ENGELLİ KADIN KOMŞULAR TARAFINDAN KURTARILDI

Yangın sırasında evde bulunan engelli Hasibe Çelik, çevredeki komşuların hızlı müdahalesi sayesinde alevlerin arasından çıkarıldı.

Komşuların dikkati ve müdahalesi olası bir can kaybını önledi.

EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Ekiplerin yoğun çabasıyla yangın söndürülse de iki katlı ahşap ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Bölgede soğutma çalışmaları bir süre daha devam etti.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.