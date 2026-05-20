Karabük’te alevler geceyi aydınlattı: İki ev ve samanlık küle döndü

Karabük'ün Eskipazar ilçesine bağlı Sofular köyü Salmanlar Mahallesi’nde, Pakize Kellecioğlu’na ait ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ahşap yapının kısa sürede tutuşmasıyla alevler hızla büyüdü.

Kontrolden çıkan yangın önce evin yakınındaki samanlığa sıçradı, ardından Dursun Küçükyılmaz’a ait eve ulaştı. Alevlerin mahallede yayılması üzerine vatandaşlar büyük panik yaşadı.

İTFAİYE EKİPLERİ SEFERBER OLDU

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile jandarma sevk edildi. Dar köy yolları ve ahşap yapıların yoğunluğu nedeniyle ekipler zaman zaman müdahalede güçlük yaşadı.

Uzun süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin bölgede yeniden alevlenme riskine karşı soğutma çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

EVLER VE SAMANLIK KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangında iki ahşap ev ile samanlık tamamen yanarak küle döndü. Maddi hasarın büyük olduğu olay sonrası köyde hüzün hakim oldu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılırken, jandarma ve itfaiye ekiplerinin olay yerindeki çalışmalarının sürdüğü bildirildi.