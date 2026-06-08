Karabük'te aranan CHP İl Başkan Yardımcısı'nın cansız bedeni bulundu
Filyos Çayı'nda akıntıya kapılan ve kaybolan CHP İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten’in, saat 09.30 sıralarında cansız bedeni bulundu.
Kraabük Pirinçlik-Çakırlar mahalleleri yakınında CHP İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten ile beraberindekiler, otomobille Yenice ilçesinden Karabük yönüne giderken yol kenarında mola verdi.
Ancak mola verdikten sonra korkunç bir olay yaşandı.
Araçtan inen Erten, Filyos Çayı kenarındayken ayağının kaymasıyla suya düştü.
Akıntıya kapılan Mustafa Erten, gözden kayboldu.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Erten'in yanındakilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
HER ARANDI
Ekipler, gece saatlerinde Mustafa Erten'i bulmak için arama çalışması başlattı.
Çalışmalar, sabaha kadar ara verilmeden sürdü.
Arama çalışmaları; 50 personel, 15 araç, 2 drone ve 1 bot ile sürdü.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Düştüğü Filyos Çayı'nda akıntıya kapılıp, kaybolan CHP İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten’in, saat 09.30 sıralarında cansız bedeni bulundu.
Düştüğü noktaya yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta hidroelektrik santralinin kapağına takılı halde bulunan Erten’in cansız bedeni, ekipler tarafından botla sudan çıkarıldı.
Erten’in cenazesi inceleme sonrası morga kaldırıldı.