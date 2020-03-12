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Karabük'te bir kişi eşini başından vurdu

Karabük'te bir şahıs, boşanma aşamasında olduğu iddia edilen karısını başından tabancayla vurarak ağır yaraladı.

İHA | 12.03.2020 - 07:01..
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Karabük'ün Esentepe Mahallesi Yonca Sokak'ta bulunan bir iş, Aydın Y., boşanma aşamasında olduğu eşi Vildan Y. ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

EŞİNİ BAŞINDAN VURDU

Çıkan tartışmada Aydın Y., yanında getirdiği tabanca ile eşini başından vurdu. Olayın yaşandığı anda dükkanda bulunan Vildan Y.'nin erkek kardeşinin duruma müdahale etmeye çalıştığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karabük'te bir kişi eşini başından vurdu

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Eşini vurduktan sonra kaçmaya çalışan zanlı polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen zanlı emniyete götürülürken olayla ilgili inceleme çalışması başlatıldı.

Karabük'te bir kişi eşini başından vurdu

Karabük'te bir kişi eşini başından vurdu

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