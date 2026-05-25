Karabük'te debisi artan dere taştı, köy halkı tedirgin oldu
Yenice ilçesine bağlı Bağbaşı köyü Dabazlar Mahallesi’nde kuvvetli yağışların ardından dere taştı. Suyun evlere yaklaşması mahalle sakinlerinde tedirginliğe neden oldu.
Karabük’ün Yenice ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası kısa sürede debisi yükselen dere, yatağından taşarak yola doğru ilerledi.
Taşkın nedeniyle mahallede yaşayan vatandaşlar zor anlar yaşadı.
METREKARE BAŞINA 20 KG YAĞIŞ DÜŞTÜ
Dere suyunun bazı evlere yaklaşması üzerine mahalle sakinleri tedbir almaya çalışırken, bölgede endişe hakim oldu.
Öte yandan, metrekareye yaklaşık 20 kilogram yağışın düştüğü ilçede belediye ekipleri de harekete geçti.
OLASI TIKANMALARA KARŞI ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Ekipler, su kanallarında oluşabilecek tıkanmalara karşı iş makineleri ve kepçelerle çalışma başlattı.
Bölgede yağışın etkisini sürdürdüğü öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)