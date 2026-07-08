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Karabük'te dur ihtarına uymayan alkollü sürücü 492 bin lira yedi

Karabük'te polisin dur ihtarına uymayan alkollü sürücüye 492 bin 719 lira para cezası kesildi. Ehliyetinin geçici iptal olduğu tespit edilen şahsın otomobili de 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Ensonhaber / AA
Karabük'te dur ihtarına uymayan alkollü sürücü 492 bin lira yedi
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Karabük merkez Bahçelievler Mahallesi'nde Y.Ç., kullandığı otomobille polisin dur ihtarına uymayarak kaçtı.

Ekiplerin çalışması sonucu yakalanan Y.Ç.'nin sürücü belgesinin geçici iptal olduğu tespit edildi.

Sürücünün yapılan alkol kontrolünde de 0,55 promil alkollü olduğu ve otomobilin muayenesinin olmadığı belirlendi.

492 BİN LİRA CEZA

Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince sürücüye 492 bin 719 lira para cezası uygulandı

Otomobili de 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)