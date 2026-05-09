Karabük'te karbonmonoksitten zehirlenerek can verdi
Karabük'te karbonmonoksit gazından zehirlenen bir kişi evinde ölü bulundu.
Karabük'te 100. Yıl Mahallesi 1010 Nolu Sokak'ta Muhammet Çakır'dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
EVDE HAREKETSİZ HALDE BULUNDU
Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Muhammet Çakır'ı hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.
Evde yoğun duman kokusu tespit eden ekiplerin, odada yanmış mangal kömürü buldu.
KARBONMONOKSİT İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR
Muhammet Ç.'nin karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
Öte yandan şahsın geride 3 kişiye hitaben mektup bıraktığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)