Karabük'te ormanda kaybolan çocuklardan sevindiren haber
Safranbolu ilçesindeki ormanda kaybolan 15 yaşlarındaki A.Ö. ile M.Y., ekiplerin çalışması ile sağ olarak bulundu.
Karabük Safranbolu'da, iki çocuk ormanda kayboldu.
Safranbolu’ya bağlı Gayza köyü yakınlarında gezmek için ormana giden A.Ö. ve M.Y. isimli çocuklar kayboldu.
EKİPLER OLAY YERİNE GELDİ
Ailelerinin ihbarı sonrası bölgeye AFAD, jandarma, UMKE ve özel arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
GECE SAATLERİNDE BULUNDULAR
20 araç ve 80 personelin katıldığı arama sonucu çocuklar, saat 02.00 sıralarında Sarıçiçek Yaylası yakınlarındaki ormanda bulundu.
Arama-kurtarma ekipleri, sağlıklı şekilde buldukları çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)