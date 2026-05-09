Karabük'te ormanda kaybolan çocuklardan sevindiren haber

Safranbolu ilçesindeki ormanda kaybolan 15 yaşlarındaki A.Ö. ile M.Y., ekiplerin çalışması ile sağ olarak bulundu.

Karabük Safranbolu'da, iki çocuk ormanda kayboldu. 

Safranbolu’ya bağlı Gayza köyü yakınlarında gezmek için ormana giden A.Ö. ve M.Y. isimli çocuklar kayboldu.

EKİPLER OLAY YERİNE GELDİ

Ailelerinin ihbarı sonrası bölgeye AFAD, jandarma, UMKE ve özel arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

GECE SAATLERİNDE BULUNDULAR

20 araç ve 80 personelin katıldığı arama sonucu çocuklar, saat 02.00 sıralarında Sarıçiçek Yaylası yakınlarındaki ormanda bulundu.

Arama-kurtarma ekipleri, sağlıklı şekilde buldukları çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)