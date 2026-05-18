Karabük'te otelde doğalgaz zehirlenmesi: Çok sayıda kişi hastanelik oldu

Karabük’te gece saatlerinde yaşanan doğalgaz kaçağı paniği, çok sayıda kişinin hastaneye kaldırılmasına neden oldu. Safranbolu ilçesinde bulunan bir otelde konaklayan şehit ailelerinin rahatsızlanması üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, otelde geniş güvenlik önlemleri alındı.

MİDE BULANTISI VE BAŞ AĞRISI ŞİKAYETLERİYLE FARK EDİLDİ

Safranbolu ilçesine bağlı Barış Mahallesi Dirlik Sokak’ta bulunan bir otelde kalan bazı vatandaşlar gece saatlerinde mide bulantısı, baş dönmesi ve şiddetli baş ağrısı şikayetleri yaşamaya başladı.

Durumun fark edilmesi üzerine otel görevlileri ve vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

OTEL TAHLİYE EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler otelde geniş çaplı inceleme başlatırken, bina tedbir amacıyla tamamen boşaltıldı.

Rahatsızlanan vatandaşlardan bazıları ambulanslarla hastaneye sevk edilirken, bazı kişilerin ise otobüslerle sağlık kuruluşlarına götürüldüğü öğrenildi.

KAÇAK KAZAN DAİRESİNDE TESPİT EDİLDİ

Doğalgaz ekiplerinin yaptığı teknik incelemelerde, otelin kazan dairesinde doğalgaz kaçağı tespit edildiği öğrenildi. Kaçağın kaynağının belirlenmesi ve riskin tamamen ortadan kaldırılması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Hastaneye kaldırılan kişilerin sağlık durumlarının kontrol altında olduğu öğrenildi.

Polis ve ilgili kurum ekipleri olayın nasıl meydana geldiğine ilişkin inceleme başlatırken, oteldeki teknik sistemler ve güvenlik prosedürlerinin de detaylı şekilde araştırıldığı bildirildi.