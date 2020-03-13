Karabük'te otomobil ağaca çarptı: 1 ölü

Karabük - Bartın karayolu Tayyip Köyü mevkiind, Tuncay İşözen (34) idaresindeki 78 BA 121 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

AĞAÇLARA ÇARAPARAK DURABİLDİ

Otomobil, yaklaşık 20 metre sürüklendikten sonra ağaçlara çarparak durdu. Çarpmanın şiddetiyle sürücü İşözen otomobilde sıkıştı. Yoldan geçen diğer sürücülerin kazayı fark etmesi üzerine olay yerine Jandarma, Polis, 112 ve AFAD ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin incelemesinde otomobil içinde sıkışan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

SÜRÜCÜNÜN CANSIZ BEDENİ OTOPSİ İÇİN MORGA KALDRILDI

Cumhuriyet Savcılığı ve Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışması sonrası otomobilde sıkışarak hayatını kaybeden sürücü İşözen’in cansız bedeni Bartın AFAD ekiplerinin çalışması sonrası çıkarılarak otopsi yapılmak üzere Safranbolu Morgu'na kaldırıldı. Kazayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.