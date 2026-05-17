Karabük'te park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Karabük'te Safranbolu ilçesinde Yenimahalle'de bulunan Barış Manço Parkı'nda şirket aracı olduğu öğrenilen park halindeki 06 BIU 298 plakalı otomobilden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
OTOMOBİLDE MADDİ HASAR OLUŞTU
İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, otomobilde maddi hasar oluştu.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)