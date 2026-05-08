Karabük'te yol ortasında hindi kavgası

Karabük’ün Eflani ilçesinde yaşanan sıra dışı olayda, iki hindinin yol ortasında birbirine girmesi trafikte kısa süreli aksamalara neden oldu. Hükümet Caddesi’nde meydana gelen olayda, araçlar durmak zorunda kalırken, hindilerin inatçı kavgası çevrede şaşkınlık yarattı.

HÜKÜMET CADDESİ’NDE İLGİNÇ KAVGA

Nereden geldikleri bilinmeyen iki hindi, yolun ortasında karşı karşıya gelerek kavga etmeye başladı.

Kanat çırpan ve gagalarıyla birbirine saldıran hindiler, trafikte ilerleyen araçlara aldırış etmeden uzun süre mücadele etti.

SÜRÜCÜLER ŞAŞKINLIKLA İZLEDİ

Yolda ilerleyen sürücüler, hindilerin kavgası nedeniyle araçlarını durdurmak zorunda kaldı. Bazı sürücüler hayvanlara zarar vermemek için beklerken, bazıları ise yavaşlayarak kontrollü şekilde ilerledi.

Korna çalarak hindileri ayırmaya çalışan sürücüler ise başarılı olamadı.

VATANDAŞ SU ATARAK MÜDAHALE ETTİ

Olay sırasında araçtan inen bir vatandaş, elindeki pet şişedeki suyu hindilere doğru atarak kavgayı sonlandırmaya çalıştı. Ancak bu müdahale de kısa süreli etki gösterdi.

Yaklaşık 10 dakika süren kavga boyunca hindiler birbirinden ayrılmadı.

SAHİBİ DEVREYE GİRDİ, TRAFİK NORMALE DÖNDÜ

Trafiğin tamamen durma noktasına gelmesi üzerine hindilerin sahibi olay yerine geldi. Kendi hindisini kucağına alarak bölgeden uzaklaştıran vatandaş, kavgayı sonlandırdı.

Hindilerin ayrılmasıyla birlikte Hükümet Caddesi’nde trafik akışı yeniden normale döndü.

İLGİNÇ ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Olay anı, yoldan geçen bir aracın iç kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde hindilerin yol ortasında birbirine dönerek saldırdığı ve trafiği tamamen kilitlediği anlar dikkat çekti.