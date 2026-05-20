Karabük'te yürekleri ağza getiren yangın
Karabük'ün Eskipazar ilçesi Sofular köyünde çıkan yangında 2 ahşap ev ile samanlık kullanılamaz hale geldi.
Sofular Köyü Salmanlar Mahallesi'nde, Pakize Kellecioğlu'na ait ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler önce samanlığa ardından Dursun Küçükyılmaz'a ait eve sıçradı.
EVLER KÜLE DÖNDÜ
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin uzun süren çalışmaları sonucu kontrol altına alınarak söndürülen yangında evler ile samanlık küle döndü.
Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)