Karadeniz dizisinin yeni oyuncusu belli oldu: Medet Alazlı rolüyle geliyor

Yeni televizyon sezonuna damga vurması beklenen ve televizyon dünyasında şimdiden büyük merak uyandıran "Sevdam Karadeniz" dizisinde hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.

Yapımcılığını Mia Yapım’ın üstlendiği iddialı yapım, yeni sezonda NOW ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Daha önce "Sevdamı Sakla Karadeniz" adıyla duyurulan ancak kısa süre önce ismi güncellenen dizi, izleyicilere hem bölgenin eşsiz doğasını hem de güçlü bir aile draması ile büyük aşk hikayelerini bir arada sunacak.

YENİ OYUNCUYU DUYURULDU

Başrollerini Emre Bey (Kuzey Alazlı) ve Leya Kırşan (Üzüm Alazlı) gibi başarılı genç kuşağın paylaştığı yapımın oyuncu kadrosu netleşmeye başladı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın paylaştığı habere göre, Türk tiyatrosunun ve ekranların en güçlü karakter oyuncularından biri olan Deniz Hamzaoğlu, dizide başroldeki Kuzey’in babası olan "Medet Alazlı" karakterine hayat verecek.