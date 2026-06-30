Karadeniz zekâsı ayıya karşı: Rize’de kovanlara 'asansörlü' koruma sistemi

Doğu Karadeniz’in zorlu doğa koşullarında arıcılık yapan üreticiler, bu kez ürünlerini korumak için sıra dışı bir yöntem geliştirdi. Rize’nin Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy beldesinde yaşayan Halil İbrahim Saruhan, ayı saldırılarına karşı kovanlarını evinin dış cephesine kurduğu yüksek platforma taşıyarak “asansörlü koruma sistemi” oluşturdu.

AYI SALDIRILARINA KARŞI SIRA DIŞI ÇÖZÜM

Yüksek kesimlerde kış uykusundan uyanan ayıların yerleşim yerlerine inerek yiyecek araması, özellikle arı kovanları için ciddi tehdit oluşturuyor.

Daha önce kovanları defalarca ayı saldırısına uğrayan Saruhan, bu soruna kalıcı bir çözüm bulmak için farklı yöntemler denedi. Sonunda çareyi, kovanları yerden yükselterek erişilmez hale getirmekte buldu.

5 METRELİK PLATFORM VE ASANSÖR SİSTEMİ

Saruhan, evinin dış cephesine yaklaşık 5 metre yüksekliğinde ahşap bir platform kurarak arı kovanlarını buraya yerleştirdi.

Daha önce mevcut olan yük asansörünü yeniden düzenleyen Saruhan, kovanlara güvenli şekilde ulaşmasını sağlayan bir sistem geliştirdi. Böylece hem bakım işlemlerini kolaylaştırdı hem de kovanları ayı saldırılarından koruma altına aldı.

“AYININ ORAYA ULAŞMA ŞANSI YOK”

Koruyucu kıyafetle asansör üzerinden kovan bakımını yapan Halil İbrahim Saruhan, yaşadığı süreci “ayı–petek mücadelesi” olarak tanımladı.

Daha önce iki kez ayıların kovanlara zarar verdiğini belirten Saruhan, yeni sistemi şu sözlerle anlattı:

"Buralarda koyacak yer yoktu. Ayı gelip kovanlarımı yedi, zarar verdi. Bu yüzden böyle bir sistem düşündüm. Oğlumun sağlık durumu nedeniyle önceden yaptığım asansörü geliştirdim. Kovanları duvara taşıdım. Yüksekte arıya ayı ulaşamaz dedim. Tüm işçiliğini kendim yaptım. Yaklaşık 5 metre yüksekte. Ayının oraya ulaşma şansı yok."

KARADENİZ USULÜ PRATİK ZEKÂ

Saruhan’ın yeğeni Fettah Saruhan da yapılan uygulamanın bölge insanının pratik çözüm üretme becerisini yansıttığını söyledi.

Amcasının arıcılığı sürdürmek için ayı tehdidine karşı bu yöntemi geliştirdiğini ifade eden Saruhan, sistemin hem ilginç hem de işlevsel olduğunu belirterek, “Karadeniz insanının pratik zekâsı bu; dışarıdan bakınca enteresan ama çözüm odaklı bir yöntem” dedi.

"AYI ASANSÖR KULLANMAYI ÖĞRENİRSE…"

Bölgede zaman zaman yaşanan ayı saldırılarına dikkat çeken Saruhan, sistemin başarılı olduğunu ancak doğanın sürprizlerine açık olduklarını esprili bir dille ifade etti.

“Çözüme bakıyoruz ama ayı asansör kullanmayı öğrenirse sıkıntı var” sözleri ise uygulamanın sosyal medyada da dikkat çekmesine neden oldu.