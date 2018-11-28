Karadeniz'de sular ısınıyor

Karadeniz'de tansiyon düşmüyor, aksine yükselmeye devam ediyor. Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalar, bir savaşın eşiğine doğru ilerliyor. Özellikle denizde ve karada yaşanan olayların akabinde Ukrayna'nın suçlanması ve Rusya'nın ataklar gerçekleştirmesi bölgenin nabzını yükseltiyor.

Rusya Savunma Bakanlığı gelinen son noktada, Kırım yarımadasına S-400 füze sistemleri konuşlandıracağını duyurdu.

S-400'LER UKRAYNA'YA BAKIYOR

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada sınırların güveniği açısından S-400 hava savunma sistemlerinin Kırım'ın sınır kesimlerine yerleştirilmesi için çalışmalar başlatıldığı açıklandı.

Kırım'da eylül ayı içinde S-400'lerin 4'üncü etabıyla, Yevpatoria, Sivastopol, Feodosia ve Canköy yakınlarına sistemler kurulmuştu.

PUTİN-TRUMP GÖRÜŞMESİ TEHLİKEDE

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan Kerç Boğazı krizi nedeniyle Arjantin’deki G20 Zirvesi’nde Vladimir Putin ile yapacağı görüşmeyi iptal edebileceğini duyurdu.

Başkan Trump, Rus gemilerinin Ukrayna donanmasına ait teknelere ateş açıp el koymasına ilişkin ABD Ulusal Güvenlik Kurulu’ndan “tam bir rapor” beklediğini ifade etti. Rus lider Putin ile Arjantin’de görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin kararını bu rapor sonrasında vereceğini bildiren Trump, “Bu rapora göre hareket edeceğim. Belki de bu toplantı gerçekleşmeyecek.” dedi.

ABD TEHDİDİ

Trump, Kerç Boğazı’nda pazar günü yaşanan gerginlikten hoşlanmadığını belirterek, “Böyle bir gerginliğin yaşanmasını hiç istemiyorum.” ifadesini kullandı.

ABD Başkanı bölgede bir gerilim durumunun yaşanmasını istemediğini belirterek üstü kapalı olarak Rusya'yı tehdit etti.

TUTUKLU ASKERLER MAHKEMEYE ÇIKACAK

Rusya tarafından gözaltına alınan Ukraynalı askerlerden 12'sinin 2 ay süreyle tutuklanmasına karar verilmişti. Kırım'daki Simferopol Mahkemesi'nde duruşmaya çıkarılan Ukraynalı askerler, Rus kara sularını ihlal etmekle suçlanırken, bugün de 12 askerin yargılanması gerçekleştirilecek.

Kyiv ise Kırım'daki bir mahkemede verilen bu cezayı tanımadığını bildirdi.