Karadeniz'de yayla turizmine 9 günlük bayram tatili dopingi

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olarak açıklanmasının ardından Doğu Karadeniz'de hareketlilik başladı.

Trabzon’un Çaykara ilçesinde bulunan Uzungöl ile Rize’nin Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası’ndaki otel ve tesislerde rezervasyonlar arttı.

YÜZDE 80 ORANINDA DOLULUK

Doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel yapısının yanı sıra ziyaretçilerine deniz, yayla ve dağ turizmine yönelik trekking, kamp, yamaç paraşütü, ATV ve UTV turları, tulum ve kemençe eğlenceleri gibi pek çok alternatif etkinlik sunan ve her yıl binlerce turisti ağırlayan bölgedeki turizm temsilcileri, bayramı tatilinin 9 gün olarak açıklanmasını olumlu bulduklarını belirtti.

Bayram tatilini, sakin ve doğayla iç içe geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistlerin rotasını çevirdiği turizm merkezlerindeki otel rezervasyon oranları, şimdiden yüzde 80’e ulaştı.

"REZERVASYON YOĞUNLUĞUMUZ VAR"

Uzungöl Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Mustafa Akyüz, “Cumhurbaşkanımızın 9 günlük Kurban Bayramı tatili açıklaması bizleri sevindirdi. 9 gün boyunca Uzungöl’de havalar iyi olacak. Bu süreçte etkinlikler yapmaya karar verdik. Yamaç paraşütü mevcut.

Bununla ilgili de işletmeci arkadaşlarımızla yaptığımız görüşmelerde her gün çekilişlerle de sürecek olan paraşütlerle misafirlerimiz Uzungöl’ü havadan görüp, güzel anılar yaşayacak. Rezervasyon yoğunluğumuz var, bazı işletmelerimizde de yüzde 50’ye varan indirimler mevcut.

Her bütçeye uygun otel pansiyon, apart mevcut olacak. Bu yıl ilk kış festivali olmasına rağmen yaklaşık 200 bine yakın misafir, Uzungöl’e geldi. Bu bizi heyecanlandırdı. Turizmi 12 aya yayma hedefimiz açısında da etkili oldu.

Beklentimiz önümüzdeki yıl daha iyisinin olması. Misafirlerimiz gelirken yine de yanlarına kışlık elbiselerini alsınlar. Hava iyi olsa bile ne olacağı belli olmayabilir. ATV, UTV turlarımız olacak, restoranlarımız da 7/24 açık olacak. Gelenler, doğanın ve havanın tadını çıkaracak.” dedi.

"TATİL İŞLETMELERDE HAREKETLİLİK OLUŞTURDU"

Uzungöl’de yamaç paraşütü işletme sahibi Uğur Çiçek, bayram boyunca yapılacak olan etkinliklere ilişkin, “9 günlük tatil işletmelerde hareketlilik oluşturdu. Konaklama yerlerinde ve diğer işletmelerde oluşan yoğunluk bizi de etkiledi ve sevindirdi.

Bizler de yerli turizmde bir hareketlilik bekliyoruz. Gelen misafirlerimize de ana faaliyetimiz olan yamaç paraşütünü, ATV ve UTV sürme, kamp ve trekking etkinliklerimiz ve diğer aktivitelerimizle hizmet edeceğiz.

Sadece Uzungöl merkezi değil yaylalarımızda da olan etkinliklerimizle misafirlerimizi eğlendireceğiz. Doğayla iç içe olup, Uzungöl’ün manzarasında vakit geçirebilecekler.” diye konuştu.

"İNDİRİMLER YAPTIK"

Uzungöl’de işletmeci İbrahim İnce, Kurban Bayramı tatiline özel işletmelerde indirim yapıldığına dikkat çekerek, “Uzungöl turizmi Körfez ve Orta Doğu kitlesine hitap eden bir merkez. İsrail ve İran arasındaki bu gerilim bizleri bir hayli etkilemiş durumda. Bu 9 güne çok olumlu bakıyoruz. Mevsim olarak da fiyatlarımız uygun.

Hem bu bayram milletimiz doyasıya tatil edebilsin diye biz de fiyatlarımızı revize ettik. Yüzde 20-40 oranında indirimlerimizi de yaptık. Misafirler, ilkbaharı doyasıya yaşayabilecekleri, yeşilin her tonunu görebilecekleri, doğanın tüm meyvelerine vermeye başladıklarını anı seyredebilecekleri bir yere gelecekler.

Bana göre en kıymetlisi de bu. Uzungöl tabiat turizmi düşünenler, kafa dinlemek isteyenler için uygun. Yayla turları, paraşüt etkinlikleri, dağ yürüyüşleri gibi etkinlikler olacak. Akdeniz ve Ege gibi değiliz.

Tabiat turizmi yapıyoruz. 9 günlük tatilin açıklanması anında rezervasyonlara yansıdı. Fiyatlar da uygun olunca tercih edildi. Güzel bir bayram bizleri bekliyor inşallah.” ifadelerini kullandı.

Ayder Yaylası’nda işletmeci Gürkan Gülbahar, “Bölge şu an bayram tatiline hazır. Tüm oteller, tesisler tulumuyla, eğlencesiyle, yöresel tatlarıyla sizlere hizmet vermek için son sürat hazırlıklarını yapmış bulunmakta. Tatilin de 9 güne çıkmasıyla beraber bir yoğun rezervasyon talebi var.

Bölge canlı olacak. Tüm misafirlerimizi, doğaseverleri, Ayder'i ve yaylasever, tulum, horon, yöresel tatları merak eden, isteyen misafirlerimizi bölgeye bekliyoruz.” diye konuştu.

REZERVASYONLAR YÜZDE 80'E ULAŞTI

Ayder Yaylası’nda işletme sahibi Serap Saybaş, doluluk oranlarının yüzde 80’e ulaştığını ifade ederek, “9 günlük bayram tatilimiz açıklandıktan itibaren Ayder'de rezervasyonlar hızlanmaya başladı. Ayder doluluk oranı şu an rezervasyonlarda yüzde 80'e ulaştı. Tüm hazırlıklarımız devam ediyor.” dedi.

Turizmci Resul Kesimal da “Cumhurbaşkanımızın 9 gün tatili birleştirmesiyle beraber turizmimiz biraz daha ivme kazandı. Tarihin yaklaşmasıyla beraber otelimizin yüzde 100 doluluk oranına ulaşacağını temenni etmekteyiz.” diye konuştu.