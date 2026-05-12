Karaman'da 13 yaşındaki sürücü polisten kaçtı: Anneye 40 bin lira ceza

Karaman’da polis ekiplerinin “dur” ihtarına uymayan 13 yaşındaki sürücünün trafikte yaşattığı tehlike, kısa süren bir kovalamacanın ardından sona erdi. Kaçan araç, yapılan takip sonucu evinin yakınında park halinde bulundu.

Karaman’da meydana gelen olayda, Fevzi Paşa Caddesi üzerinde devriye görevindeki polis ekipleri, şüpheli gördükleri bir otomobile dur ihtarında bulundu. Ancak ihtara uymayan araç, ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalıştı.

ARA SOKAKLARDA KAÇIŞ GİRİŞİMİ

Polis ekiplerinin takibi sırasında araç, mahalle aralarına girerek kaçmayı sürdürdü. Kısa süreli kovalamacanın ardından otomobil, Kirişçi Mahallesi’nde bir sokakta park edilmiş halde bulundu.

Yapılan incelemede, aracın sürücüsünün 13 yaşındaki E.U. olduğu tespit edildi. Küçük yaştaki çocuğun, aracı annesinden habersiz aldığı belirlendi.

ANNEYE 40 BİN LİRA CEZA

Olay sonrası araç sahibi anne hakkında, “ehliyetsiz kişiye araç kullandırmak” gerekçesiyle 40 bin lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca otomobil, 2 ay süreyle trafikten menedilerek otoparka çekildi.

Polis ekiplerinin işlemleri sırasında annenin, oğluna tepki gösterdiği öğrenildi.

“YAKINDA GERİ DÖNECEK” SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Daha önce de benzer trafik ihlalleri nedeniyle işlem yapıldığı belirtilen E.U., gazetecilerin görüntü aldığı sırada dikkat çeken bir ifade kullandı.

Küçük sürücünün, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına “Yakında geri dönecek” diye seslendiği öğrenildi.

TRAFİKTE ÇOCUK SÜRÜCÜ TEHLİKESİ

Olay, ehliyetsiz ve küçük yaştaki kişilerin araç kullanmasının oluşturduğu riskleri bir kez daha gündeme getirdi. Yetkililer, ailelerin bu konuda daha dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.