Karaman'da tarihi eser kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonu

Karaman İl Jandarma Komutanlığı, asayiş, narkotik ve trafik olayları başta olmak üzere huzur ve güven ortamının sağlanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda 15–23 Mayıs tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 19 bin 26 kişi ve 7 bin 369 araç sorgulandı.

52 KİŞİ YAKALANDI, 9’U TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Jandarma Dedektifleri (JASAT) ve asayiş ekiplerince yürütülen çalışmalar ve sorgular sonucunda, çeşitli suçlardan aranan 52 kişi yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kişilerden 9’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

21 ADET TARİHİ OBJE ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan denetim ve aramalarda ise sentetik ecza hap, esrar, kenevir tohumu, 21 adet tarihi obje, sikke ve yüzük, 95 adet bandrolsüz sigara, bir av tüfeği, bir hançer ile fosil taş ele geçirildi.