Karaman'da dubaya çarpan otomobilin tekeri koptu
Karaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin refüjdeki mantar dubaya çarpması sonucu tekeri ve ardından d egzozu koptu.
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Karaman'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi, kazaya neden oldu.
Osmangazi Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı üzerinde 27 yaşındaki S.G. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
DUBAYA ÇARPTI
Savrulan otomobil, refüjde bulunan beton mantar dubaya çarparak yol ortasında kaldı.
Kazada yaralanan olmazken, çarpmanın şiddetiyle otomobilin sol arka tekeri ile egzozu koptu.
GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Görüntülerde, kavşağa giren otomobilin kontrolden çıkması, savrularak refüjdeki mantar dubaya çarpması yer alıyor.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)