Karaman’da fabrika işçisi evinde ölü bulundu

Karaman'da akşam saat 20.00 sıralarında Mümine Hatun Mahallesi 1487. Sokak’ta bulunan 3 katlı apartmanın birinci katında bir bisküvi fabrikasında işçi olarak çalışan 31 yaşındaki Adem Sinan’dan haber alamayan arkadaşı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

EVİNDE ÖLÜ BULUNAN İŞÇİNİN ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

İhbar üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler eşliğinde girilen evde Sinan’ın yerde hareketsiz halde olduğu görüldü.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından şahsın cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan hayatını kaybeden Sinan’ın kalp rahatsızlığı bulunduğu ve aşırı kilolarından dolayı Bursa’ya mide küçültme ameliyatı olmaya gideceği öne sürüldü.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.