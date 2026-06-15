Karaman'da motosikletle çarpışan bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Karaman'ın Hamidiye Mahallesi İbrahim Öktem Bulvarı üzerinde bugün saat 16.00 sıralarında, H.S. yönetimindeki motosiklet ile Mehmet Bozkır’ın kullandığı elektrikli bisiklet, henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da kontrolden çıkarken elektrikli bisiklet sürücüsü, yola savrularak ağır şekilde yaralandı.

SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, ağır yaralanan Mehmet Bozkır’a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Daha sonra ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Bozkır, yoğun bakımda tedavi altına alındı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen Mehmet Bozkır’ın hayatını kaybettiği bildirildi. Acı haber ailesi ve yakınlarını yasa boğarken, hastane çevresinde de üzüntü hâkim oldu.

Kaza sonrası polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaparak delil topladı. Kazanın nasıl meydana geldiğinin netleştirilmesi için tahkikat başlatıldığı öğrenildi.