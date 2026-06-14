Karaman'da motosikletli sürücü ölümden döndü
Karaman'da hafif ticari araçla motosikletin kavşakta çarpışması sonucu 2 kişi yaralanırken sürücü ve arkasındaki yolcu, ölümle burun buruna geldi.
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Karaman'da yürekleri ağza getiren kaza.
Yenimahalle İbrahim Öktem Bulvarı üzerindeki kavşakta, K.Ç. yönetimindeki hafif ticari araç ile S.B. idaresindeki motosiklet çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasında yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı.
OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Yaşanan kaza anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde hafif ticari araçla motosikletin çarpışması ve motosiklettekilerin savrulduğu görülüyor. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)