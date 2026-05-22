Karaman'da sulama tartışması kanlı bitti: 1 kişi hayatını kaybetti

Bu sabah saatlerinde Karaman merkeze bağlı Seyithasan köyü Deliçay mevkiindeki tarım arazisinde, 48 yaşındaki Ramazan Dinçer ile 52 yaşındaki Cemal D. arasında tarla sulama meselesi nedeniyle tartışma yaşandı.

Kısa sürede büyüyen gerginlik, yerini silahlı kavgaya bıraktı. İddiaya göre Cemal D., yanında bulunan tüfekle Ramazan Dinçer’e ateş açtı.

SAÇMALARIN HEDEFİ OLDU

Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Ramazan Dinçer ağır yaralanarak yere yığıldı. Olayın ardından Cemal D.’nin, silahıyla birlikte bölgeden yaya olarak kaçtığı öğrenildi.

Çevredeki köylülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Dinçer’in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

JANDARMA BÖLGEYİ GÜVENLİK ÇEMBERİNE ALDI

Cinayetin ardından jandarma ekipleri, olayın yaşandığı tarla ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından Ramazan Dinçer’in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayın yaşandığı bölgede delil toplama çalışmaları sürerken, köyde büyük üzüntü yaşandığı öğrenildi.

KOMANDO TİMLERİ ORMANLIK ALANDA OPERASYON BAŞLATTI

Cinayet zanlısı Cemal D.’nin yakalanması için Karaman İl Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Şüphelinin kaçtığı değerlendirilen ormanlık alanda geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

Bölgedeki operasyonun sürdüğü ve zanlının yakalanması için çalışmaların yoğun şekilde devam ettiği bildirildi.