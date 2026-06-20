Karaman'da taksiciler müşteri kılığına girdi, korsan taksiciyi yakalattı

Taksiciler ve korsan taksiciler arasında problemler devam ediyor.

Karaman'da taksicilik yapan İbrahim Cenk Deveci ile Durmuş Ali Karademir, korsan taşımacılık yapıldığını öne sürdükleri araca bindi.

DURUMU POLİSE İHBAR ETTİLER

Taksiciler, aracın sürücüsü M.Y.'den kendilerini Karaman Tren Garı'na götürmesini istedi.

Varış noktasına ulaşıldığında araçtan inen taksiciler, durumu polise ihbar etti.

İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

"KORSAN TAŞIMACILIĞIN ARTMASIYLA İŞLERİMİZ DÜŞTÜ"

Müşteri gibi araca bindiklerini belirten taksici Durmuş Ali Karademir, "Taksicilik yapıyorum. Arkadaşa ulaştık ve müşteri gibi araca bindik. Tren garına kadar geldik. Biz de polis ekiplerini çağırdık. Korsana hayır. Korsan taşımacılığın artmasıyla işlerimiz düştü. Burada bir sürü emekçi taksici var, ailelerine buradan kazandıkları parayla ekmek götürüyor. Sürücüyü ekiplere teslim ettik." dedi.

"BEN NORMALDE KIZ ARKADAŞIMLA BULUŞACAKTIM"

Yolcu taşımacılığı yapmadığını ve mağdur edildiğini savunan sürücü M.Y. ise, "Ben normalde kız arkadaşımla buluşacaktım. Arkadaşlar bir yere gideceklerini söyledi. Yolumun üstündeydi, hatıra gönüle araca aldım. Herhangi bir ücret talep etmedim. Sanayide oto boyacılık yapıyorum, kazancım da iyi. Böyle işlerle işim olmaz. İnsanlık niyetiyle araca aldım, onlar beni ihbar etti." diye konuştu.

KORSAN TAKSİCİYE 100 BİN LİRA CEZA

Polis ekipleri, telefon görüşme kayıtları ve çevredeki güvenlik kameralarını inceledi.

Yapılan incelemelerin ardından korsan yolcu taşımacılığı yaptığı tespit edilen sürücüye 100 bin lira, araçtaki şahıslara ise 3 bin 870 lira para cezası kesildi.

EHLİYETİNE 1 AY EL KONULDU

Ayrıca sürücünün ehliyetine 1 ay süreyle el konulurken araç, 60 gün süreyle trafikten menedildi.