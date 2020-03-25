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Karaman'da tekeri patlayan ambulans kaza yaptı

Karaman’da ön tekerinin patlaması sonucu kontrolden çıkan ambulans beton bariyerlere çarparak devrildi. Kazada ambulansta bulunan 3 sağlık görevlisi yaralandı.

İHA | 25.03.2020 - 07:41..
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Karaman’da, E.T. yönetimindeki 70 AAJ 236 plakalı ambulans, seyir halindeyken sağ ön tekerinin patlaması sonucu biranda kontrolden çıktı.

BETON BARİYERLERE ÇARPIP FABRİKA BAHÇESİNE GİRDİ

Ambulans daha sonra yol kenarındaki beton bariyere çarpıp tel örgüyü aşarak fabrikanın bahçesine devrildi. Kazayı gören fabrika çalışanları durumu hemen 112 Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Karaman'da tekeri patlayan ambulans kaza yaptı

3 SAĞLIK GÖREVLİSİ YARALANDI

Devrilen ambulanstan işçilerin yardımıyla çıkarılan sürücü ve sağlık görevlisi B.U ve M.Ç., ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazada ambulansın patlayan sağ ön tekeri ise yerinden koparak yol kenarına fırladı. Polis, olay yerinde inceleme yaparken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karaman'da tekeri patlayan ambulans kaza yaptı

Karaman'da tekeri patlayan ambulans kaza yaptı

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