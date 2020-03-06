Karaman'da trafik kazası: 4 yaralı

Karaman'da, Y.D. (21) idaresindeki 70 FE 564 plakalı otomobil ile A.B. (38) yönetimindeki 70 DU 948 plakalı otomobil Otogar Köprülü Kavşakta çarpıştı.

4 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden birisi kaldırıma çıktı. Kazada sürücülerle birlikte, otomobillerde yolcu olarak bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi daha yaralandı. Yaralılar ambulansla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza yapan otomobiller, olay yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.