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Karaman'da trafik kazası: 4 yaralı

Karaman'da iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı

İHA | 06.03.2020 - 03:20..
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Karaman'da, Y.D. (21) idaresindeki 70 FE 564 plakalı otomobil ile A.B. (38) yönetimindeki 70 DU 948 plakalı otomobil Otogar Köprülü Kavşakta çarpıştı.

4 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden birisi kaldırıma çıktı. Kazada sürücülerle birlikte, otomobillerde yolcu olarak bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi daha yaralandı. Yaralılar ambulansla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza yapan otomobiller, olay yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karaman'da trafik kazası: 4 yaralı

Karaman'da trafik kazası: 4 yaralı

Karaman'da trafik kazası: 4 yaralı

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