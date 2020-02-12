Karamollaoğlu, Esad'a operasyona karşı çıktı

Suriye'de Esad rejimi, Türk askerini hedef almaya başladı. Esad rejimi tarafından düzenlenen alçak saldırılarda, 13 askerimiz şehit düştü.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, saldırılara anında misliyle karşılık verildi.

"ŞAM'A GİRELİM"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gerekirse Türkiye'nin Şam'a girme planı yapması gerektiğini söyledi.

"BİR SALDIRI DAHA OLURSA VURURUZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise; bir saldırı daha olması durumunda rejime ait güçlerin, her yerde hem havadan hem karadan vurulacağını duyurdu.

Bölgede tansiyon günden güne yükselirken Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan, farklı bir açıklama geldi.

"GAZA GELİP YANLIŞ KARAR ALMAYALIM"

Haftalık basın toplantısında konuşan Karamollaoğlu, Suriye'yi vurmanın Türkiye'ye fayda sağlamayacağını söyledi.

SP Lideri, "Bugün de tekrar istirham ediyorum, lütfen gaza gelip yapmamamız icap eden noktada yanlış bir karar almayalım.





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"SURİYE'Yİ VURMAK BİZE FAYDA SAĞLAMAZ"

Suriye'yi vurmak, Suriye'yi yok etmek bize bir fayda sağlamaz. Suriye'nin bu hale düşmesinde maalesef büyük paylardan birisi bizim bunu unutmayalım. Ama en büyük faydayı kim sağladı? İsrail sağladı. Karşısındaki bir gücü bütünüyle ortadan kaldırdı. Yok şimdi. Biz Suriye'ye girip birçok yeri darmadağın edebiliriz. Bu güç bizde var. Ama bu gücün kullanılmasının arkasından ne gelecek, onu görmeliyiz. Üzüntümüz burada. Oturup da kendi oturdukları yerlerden Türkiye'yi gaza getirenlere güvenilmez." ifadelerini kullandı.