Karamollaoğlu her vatandaşa para verilmesini önerdi

Türkiye, koronavirüse karşı büyük bir mücadele başlattı.

Virüs nedeniyle alınan tedbirler nedeniyle insanların mağdur olmamasını isteyen hükümet, açıkladığı paketlerle ticaret yapanlara bazı kolaylıklar getirdi. Atılan bir başka adım ise ihtiyaç sahibi vatandaşlar için oldu.

Bu kapsamda 2 milyon 300 bin kişinin hesabına bugün 1000 TL yatırıldı.

Konuyla ilgili Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan açıklama geldi.

"HER VATANDAŞIMIZA 1000 TL"

Karamollaoğlu, "Her şey normal olsaydı insanımız ekmeğini yine taştan çıkarırdı. Ama değil, sadece salgınla değil geçim derdiyle de hep birlikte mücadele ediyoruz. Devletimiz bu zor süreçte her vatandaşımıza 1000 TL destek sağlamalıdır." ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU: MERKEZ BANKASI PARA BASSIN

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Merkez Bankası'nın para basması gerektiğini söylemişti.

CHP Lideri, "Kontrollü bir şekilde Merkez Bankası bassın ve bu insanları perişan etmeyelim." ifadelerini kullanmıştı.