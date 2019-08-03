Karamollaoğlu, Suriyeliler konusundaki fikrini açıkladı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ankara’da partisinin İl Başkanları ve İl Müfettişleri Toplantısı’na katıldı.

Burada gündemi değerlendiren Karamollaoğlu, Suriyeliler konusuna da değindi.

Türkiye'nin Suriyelileri zorla geri göndermemesi gerektiğini dile getiren SP Lideri, Suriye'nin yaşanabilir bir ülke olduktan sonra mültecilerin geri gönderilmesine sıcak bakacaklarını ifade etti.

"ZORLA GÖNDEREMEYİZ"

Karamollaoğlu, "Suriyeli kardeşlerimizin buraya gelmelerinin sebebi sadece can korkusu, ülkeleri ateş çemberine döndü. Kendi hayatlarını, çocuklarının, yakınlarının hayatlarını koruyamaz hale geldiler, sığınacak yer aradılar. Türkiye sınır komşusu olması hasebiyle Suriye’deki göçün büyük bir kısmını almak durumunda kaldı. Bu hükümetin üzerine bir vecibeydi. Ülkelerine dönmelerinin tek yolu Suriye’yi onlar için yaşanabilir bir ülke yapmaktan geçer, zorla onları Suriye’ye gönderemeyiz." ifadelerini kullandı.

20 BİN SURİYELİ BAYRAMI ÜLKESİNDE GEÇİRECEK

Bilindiği üzere Türkiye'de yaşayan Suriyeliler, Kurban Bayramı tatili nedeniyle ülkelerine gidiyor.

Bugüne kadar 20 bin Suriyeli, bayram için sınır kapılarından geçerek ülkesine döndü.

Suriyeli mülteciler, 31 Aralık 2019'a kadar Türkiye'ye dönebilir.